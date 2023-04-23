Булыкин не верит, что «Динамо» попадёт в тройку

Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы «бело-голубых» в борьбе за медали в РПЛ.

«Маловероятно, что «Динамо» попадет в тройку по итогам сезона. Скорее может свалиться еще ниже в турнирной таблице. Команда играет хорошо и современно, но не так, как нужно. Не думаю, что они смогут добавить», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в Российской премьер-лиге, имея в активе 39 очков после 24 игр. Отметим, если «Краснодар» (7-е место) в своем матче 24-го тура одержит победу над «Спартаком», то «бело-голубые» опустятся еще на строчку ниже.