Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о стычке игроков «Динамо» во время матча, завершившегося победой воронежцев со счётом 2:0.

«Это их проблемы, их недопонимание. Они взрослые люди, разберутся сами в раздевалке», - приводит слова Калинина «Матч ТВ».

Напомним, на футбольном поле в Москве вчера, 28 апреля, произошёл небольшой инцидент – игроки «Динамо» Антон Шунин и Дмитрий Скопинцев повздорили прямо во время игры с воронежским коллективом.

Противостояние было приурочено к столетию динамовцев и должно было стать праздником для всех болельщиков «бело-голубого» коллектива.