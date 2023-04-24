Кузнецов: «Тюкавин делает результат»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин, когда выходит на поле, делает результат. Он очень здорово играет в подыгрыше, обостряет, забивает. Про него нельзя сказать, что он остановился в росте», — приводит слова Кузнецова «Спорт Уик-энд».

В текущем сезоне 20-летний футболист провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и записал в свой актив шесть результативных передач.

На данный момент «Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков после 24 туров.