В «Спартаке» высказались об игре Свинова в матче против «Динамо»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об игре голкипера «Факела» Ильи Свинова в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против столичного «Динамо».

«Думаю, Свинов сам примет решение о своем будущем совместно с клубом. Но матч против «Динамо» он провел классный, это все отметили», - приводит слова Зеленова Sport24.

Напомним, что 22-летний футболист выступает в воронежском клубе на правах аренды. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.

За 20 проведенных игр в этом сезоне Свинов пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.