Свинов: «Мои мысли сейчас только о «Факеле»

Вратарь «Факела» Илья Свинов прокомментировал своё потенциальное продолжение карьеры в московском «Спартаке».

«Летом у меня заканчивается аренда, я вернусь в «Спартак». Дальше посмотрим. У меня нет мыслей. Мои мысли сейчас только о «Факеле», - приводит слова Свинова «Чемпионат».

Своей главной задачей в настоящий момент времени футболист называет сохранение «Факелом» прописки в элитном российском дивизионе. Если задача будет выполнена, то можно будет спокойно возвращаться в «Спартак» и решать, что делать дальше, сказал спортсмен.

Игрок добавил, что переговоров с воронежским клубом на данный момент ещё не было.