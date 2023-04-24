Кузнецов: «Захарян пошёл по-другому пути»

Российский тренер и футбольный эксперт Дмитрий Кузнецов высказался об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян требовательность к себе снизил. Перестал показывать тот футбол, при котором был на слуху, получил приглашение в сборную и в «Челси». Сейчас ничего нет, один брак, невнятные действия. Видно, что мальчик пошел по-другому пути», — приводит слова Кузнецова «Спорт Уик-энд».

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 39 очков за 24 игры.