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Свинов назвал игру с «Динамо» одной из лучших для него в сезоне

29 Апреля 2023 • 18:03 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Факел
окончен

Голкипер «Факела» Илья Свинов оценил свою игру в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо». Напомним, воронежский клуб одержал победу со счетом 2:0.

«Согласен, что матч с «Динамо» — один из лучших для меня в сезоне, однозначно. Топ-1? По горячим следам тяжело судить, но, думаю, да», — приводит слова Свинова Sport24.

Напомним, 22-летний вратарь выступает за «Факел» на правах аренды, контракт футболиста принадлежит «Спартаку». В нынешнем сезоне Свинов провел 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола и пять раз сыграл «на ноль».

После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в РПЛ, набрав 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва Илья Свинов
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