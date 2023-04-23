Булыкин считает, что у болельщиков «Динамо» будут вопросы к Йокановичу

Экс-футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«У болельщиков сто процентов будут вопросы и к Йокановичу, который в столетие команды не смог ничего сделать, и к новым футболистам, которые сделали только хуже. Все эти проблемы будут разбираться, но только непонятно когда», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

«Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 24 игры. В 25-м туре столичный клуб будет ждать в гости воронежский «Факел», игра между командами пройдет 28 апреля.