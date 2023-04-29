Йоканович: «Позиция тренера нестабильная, но я полностью сконцентрирован на своей работе»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в матче празднования столетия клуба.

«Я всегда мотивирован на своей должности. У нас команда состоит из молодых игроков, и сложно найти баланс между качеством игры и результатом», - приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

Специалист заявил, что было бы абсолютно неправильно обвинять динамовских футболистов в отсутствии стремления к победе в матче с воронежцами.

«Позиция тренера нестабильная, но я полностью сконцентрирован на своей работе», - добавил тренер.

Следующий матч «Динамо» проведёт на выезде против подмосковных «Химок». Игра начнётся шестого мая в 14:00.