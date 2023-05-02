Гонгадзе не знает, почему «Факел» одержал первую гостевую победу в РПЛ за пять туров до конца сезона

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе высказался после первой победы своей команды на выезде в текущем сезоне. В матче 25-го тура чемпионата России воронежский клуб одолел столичное «Динамо» (2:0).

«Нет ответа, почему выездная победа «Факела» случилась только в 25-м туре. Так сложились обстоятельства. Вы думаете, мы не хотим побеждать на выезде? Конечно, хотим. Мы стараемся в каждом матче», — приводит слова Гонгадзе «Чемпионат».

Футболист добавил, что для команды нет разницы между домашними и гостевыми матчами, «Факел» всегда играет на победу.

В текущем сезоне 27-летний форвард забил девять голов и стал автором двух результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.