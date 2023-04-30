Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о неубедительной игре московского «Динамо».

«Это решает только руководство клуба. Однако, безусловно, поражение в день столетия клуба – это имиджевый удар по «Динамо». Так скажем, даже проиграли юбилейный матч – это одно, но ведь игра, которую показывает «Динамо», совсем не выразительная. На поле игроки выглядят совсем не важно. Нет надежды в игре, которая могла бы взбодрить болельщиков», — сказал Балахнин.

Йоканович возглавляет «Динамо» с лета 2022 года. При нём команда вылетела из розыгрыша Кубка России и располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ после 25 туров.

При прошлом тренере Сандро Шварце «бело-голубые» заняли третье место в Премьер-лиге и дошли до финала Кубка России, где уступили «Спартаку» (1:2).