Агент рассказал, собирается ли Худяков покинуть «Локомотив»

Вадим Шпинёв, агент голкипера «Локомотива» Даниила Худякова, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из клуба. Текущей весной вратарь появился на поле лишь один раз.

«Не появилось ли у него желание уйти летом в аренду? Даниил работает над повышением уровня мастерства. Даже в выходные. Так что все в порядке. Нет ли мыслей об уходе из «Локомотива»? А с какой стати они должны появиться?» — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Худяков провел 19 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 35 голов и два раза сыграл «на ноль». Трудовой договор вратаря с «Локомотивом» истекает в 2024 году.