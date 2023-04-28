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Булыкин: Если «Динамо» не выиграет у «Факела», это будет провал

28 Апреля 2023 • 12:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
Через 7 ч. 4 мин.

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о предстоящем матче «бело-голубых» против «Факела». Напомним, московский клуб в этом году отмечает свое столетие.

«Если у «Динамо» не получится совладать с «Факелом», тогда это будет вообще провал. Не просто провал всего сезона, а провал в год такой знаменательной даты. Потому что и так из Кубка России вылетели и на тройку призеров в чемпионате не претендуют», — цитирует Булыкина Rusfootball.

Эксперт подытожил, что в предстоящей игре ожидает победы «Динамо» над воронежской командой со счетом 3:1.

Матч 25-го тура чемпионата России «Динамо» - «Факел» пройдет сегодня, 28 апреля. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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