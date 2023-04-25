Колыванов считает, что Кокорин — один из лучших нападающих «Динамо» в 21 веке

Экс-игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался о бывшем форварде «бело-голубых» Александре Кокорине. Напомним, на данный момент 32-летний нападающий выступает за кипрский «Арис», но контракт игрока принадлежит «Фиорентине».

«Кокорин отыграл около 200 с лишним матчей за «Динамо», это достаточно много. Его можно считать легендой «бело-голубых». То, что Александр приносил много пользы «Динамо», это однозначно. Кокорин — один из лучших нападающих «Динамо» в 21 веке», — цитирует Колыванова Metaratings.

В текущем сезоне Кокорин забил 11 голов и сделал шесть результативных передач в 26 матчах с учетом всех турниров.