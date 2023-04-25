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Колыванов считает, что Кокорин — один из лучших нападающих «Динамо» в 21 веке

25 Апреля 2023 • 18:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Экс-игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался о бывшем форварде «бело-голубых» Александре Кокорине. Напомним, на данный момент 32-летний нападающий выступает за кипрский «Арис», но контракт игрока принадлежит «Фиорентине».

«Кокорин отыграл около 200 с лишним матчей за «Динамо», это достаточно много. Его можно считать легендой «бело-голубых». То, что Александр приносил много пользы «Динамо», это однозначно. Кокорин — один из лучших нападающих «Динамо» в 21 веке», — цитирует Колыванова Metaratings.

В текущем сезоне Кокорин забил 11 голов и сделал шесть результативных передач в 26 матчах с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Динамо Москва Александр Кокорин Игорь Колыванов
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