«Динамо» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 25-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Факел
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Протокол игры
Шунин Антон•Даса Элазар• 5'Майсторович Милан•Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий• 46'Захарян Арсен•Кутицкий Александр•Фомин Даниил•Макаров Денис• 42'Смолов Фёдор•Нгамалё Николя37' (Гладышев Ярослав (37')
Свинов Илья•Морозов Евгений•Божин Сергей•Калинин Игорь• 33'Брахими Мохамед•Якимов Вячеслав•Мендель Андрей•Акбашев Роман•Альшин Ильнур•Гонгадзе Георгий•Аппаев Хызыр
28 апреля. Стадион "ВТБ Арена".
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