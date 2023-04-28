Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

28 Апреля 2023 • 19:30 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Факел
2-й тайм

В 25-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Факел».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Динамо Москва0:0Факел
Шунин АнтонДаса Элазар  5'Майсторович МиланФернандес РобертоСкопинцев Дмитрий  46'Захарян АрсенКутицкий АлександрФомин ДаниилМакаров Денис  42'Смолов ФёдорНгамалё Николя 37' (Гладышев Ярослав ( 37')
Запасные: Сазонов СабаМаричаль НиколасЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейТюкавин КонстантинЛаксальт ДиегоГагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславОсокин ДенисКупцов ИльяНорманн Матиас
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийБожин СергейКалинин Игорь  33'Брахими МохамедЯкимов ВячеславМендель АндрейАкбашев РоманАльшин ИльнурГонгадзе ГеоргийАппаев Хызыр
Запасные: Черов ВасилийСуслов КириллСмирнов МихаилГородовой АлексейМаксимов МаксимБрызгалов СергейМагаль РусланИвахнов МатвейМастерной ВладиславРабеи РедаЧерняков Даниил
28 апреля. Стадион "ВТБ Арена".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
62 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1
1
1.54 4.20 6.60
Видео
29.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
6.00 4.20 1.57
Видео
29.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.45 2.32
Видео
29.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.72 4.00 4.80
Видео
29.04.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.87 3.75 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
21:16 · Россия. Премьер-лига
«Факел» забил гол в ворота «Динамо»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов не видит потерю Вендела большой проблемой для «Зенита»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Миронов пока не планирует возвращение в «Локомотив»
21:06 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Урал»: прогноз на матч чемпионата России – 29 апреля 2023
21:01 · Россия. Премьер-лига
В агентстве опровергли проблемы игрока «Торпедо» Жажи с дисциплиной эксклюзив
20:55 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 29 апреля 2023
20:55 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Нгамалё покинул поле из-за травмы
20:48 · Россия. Премьер-лига
Алдонин знает, что поможет ЦСКА одолеть «Ахмат»
20:47 · Россия. Премьер-лига
«Уже без разницы»: Зуев заявил, что «Крылья Советов» будут играть на победу в матче с «Зенитом»
20:44 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 29 апреля 2023
20:37 · Россия. Премьер-лига
Шмаров – о «Спартаке»: «Просчёт неопытного тренера в некоторых моментах»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Шмаров: «Я только за, чтобы наши ребята играли в основном составе»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Крылья» могут создать серьёзные проблемы «Зениту»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ахмата» Олейников ещё может сыграть в этом сезоне
20:18 · Россия. Премьер-лига
Шмаров – об Абаскале: «Молодой значит неопытный»
Все новости
Рекомендуем