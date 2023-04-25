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Уилкшир: «Меня вообще не интересует мнение Кокорина»

25 Апреля 2023 • 10:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир ответил нападающему «Ариса» и своему экс-одноклубнику Александру Кокорину.

Напомним, в интервью журналисту Нобелю Арустамяну Кокорин заявил, что за «Динамо» выступало немало российских футболистов, которые сделали для клуба гораздо больше, чем некоторые иностранцы, включая Уилкшира. Однако в итоге, по словам Кокорина, легендой «бело-голубых» считается именно австралиец.

«Меня вообще не интересует мнение Кокорина. Оно никак не влияет на мою жизнь. Каждый склонен высказывать своё мнение об этом виде спорта, оно может отличаться, в этом и заключается красота футбола», — цитирует Уилкшира «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 год и с 2013 по 2015. В общей сложности в составе «бело-голубых» нападающий провёл 203 матча, забил 50 голов и отдал 26 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Динамо Москва Александр Кокорин Люк Уилкшир
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