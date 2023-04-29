Дьяков: «Проиграть можно любой команде, но «Динамо» проиграло «Факелу» бесхарактерно»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» уступили на своём поле «Факелу» (0:2).

Эксперт отметил, что динамовцы показали бесхарактерную игру, не сумев сделать ничего вразумительного ни в атаке, ни в обороне.

«Провели очередную ужасную игру – ни в атаке, ни в защите команда не играет. Потери на ровном месте, непонятные забросы. Ни одного комплимента в адрес «Динамо» сказать нельзя, ситуация удручающая», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

На сегодняшний день «бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 39 очков. От тройки лидеров «Динамо» отстаёт на девять баллов.