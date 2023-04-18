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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев сравнил Шварца с Бесковым и Газзаевым эксклюзив

18 Апреля 2023 • 18:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил «бело-голубых» со столетием.

- Когда был лучший период в истории клуба?
- Когда клуб выигрывал медали и становился чемпионом, был лучший период. Когда не удавалось этого достичь, были не самые хорошие времена. Всё зависит от результата. К сожалению, в последнее время команда не может ими похвастаться.

- Можете назвать лучшего игрока, с которым вы одновременно выступали за «Динамо»?

- Я играл за клуб в СССР и в России, много с кем успел выступить. Тот же Николай Гонтарь. Он был вратарём сборной. Прудников, Уваров, Новиков, Колыванов, Кирьяков, Добровольский и ещё много кто. Всех не перечислишь. В российской истории тоже можно много кого выделить.

- А лучших игроков, которые были вашими подопечными?

- Вы даёте мне нереальный план. Думаю, Хохлов, Гранат, братья Комбаровы. Вот эта команда, которая заняла третье место. Ещё Андрей Карпович. Сложно выделить одного человека в футбольной команде.

- А кого выделите в качестве лучших тренеров за всю историю клуба?

- Тут не хватит пальцев на двух руках. Качалин, Якушев, Бесков, Царёв, Голодец, Валерий Георгиевич Газзаев. Очень много великих тренеров. В последние годы всё как-то не везёт. В начальной постсоветской истории «Спартак» был непобедим, как сейчас «Зенит». Часто подбирались к высоким местам, но чего-то не хватало.

- А Сандро Шварца можете поставить на одну полку вместе со всеми вышеперечисленными?
- А почему нет? Он показал результат, но ему неплохих футболистов купили. Селекция была под это заточена. Но он оба раза проваливал весеннюю часть чемпионата. Третье место в чемпионате и финал Кубка – это неплохо. В этом году в Кубке России прошли «Зенит», но споткнулись об команду Первой лиги – чего-то вечно не хватает.

- А у вас были неплохие футболисты?                                                      

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- Не всегда всё зависит от таланта. Иногда от того, как человек прогрессирует. У меня были Кокорин, Смолов, Комбаровы и ещё много кто. У каждого из них жизнь сложилась по-своему.

- Лучшее у команды ещё впереди?

- Историю не надо забывать. У нас есть куча достижений. Будущее зависит от бюджета и руководства. Сейчас рынок футболистов сузился, а цены на них заоблачные. Если будет возможность на протяжении пяти лет достойно усиляться в трансферное окно, тогда можно будет о чём-то говорить. У того же Шварца был очень хороший состав, но самые лучшие игроки из того коллектива ушли, а на их место пришли спортсмены немного попроще, так что бороться с «Зенитом» почти невозможно.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев
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