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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гагнидзе считает, что Йокановичу нужно больше времени у руля «Динамо»

26 Апреля 2023 • 20:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Полузащитник столичного «Динамо» Лука Гагнидзе высказался о работе главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«Йоканович – хороший тренер и это лишь его первый сезон в клубе. Уверен, ему нужно немного больше времени, чтобы добиться успехов. Он действительно хороший тренер», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Напомним, что Йоканович тренирует «Динамо» с прошлого лета. При нём московский клуб вылетел из Кубка России в полуфинале Пути регионов от «Акрона», а в Премьер-лиге в год столетнего юбилея команды идет лишь на шестом месте. В грядущем, 25-м туре РПЛ «Динамо» примет дома «Факел».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Лука Гагнидзе
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