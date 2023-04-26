Широков: «Я согласен с Кокориным в том, что у нас пиетет перед иностранцами»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков согласился с нападающим «Ариса» Александром Кокориным, который ранее выразил возмущение в связи с тем, что легендами «Динамо» считаются иностранные футболисты Люк Уилкшир и Матьё Вальбуэна, а не россияне.

«Я согласен с Кокорой в том, что у нас пиетет перед иностранцами. Всё иностранное — хорошее. С этим нужно давно заканчивать. Мы не берём хорошее с Запада, а только всё говно. Они своих двигают везде, а у нас своих футболистов закапывают», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Напомним, Кокорин провёл за «Динамо» в общей сложности 203 матча, в которых забил 50 голов и отдал 26 результативных передач. Также в России нападающий выступал за «Зенит», «Спартак» и «Сочи». С января 2021 года футболист принадлежит итальянкой «Фиорентине», а с прошлого лета он выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.