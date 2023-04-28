Пятибратов: «Будет возможность, конечно, будем идти в атаку»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Сегодня Квеквескири дисквалифицирован. Мендель на его месте. Как-то на конфигурацию игры это повлияет?

- Мендель в хорошей форме находится. Я думаю, никаких проблем не будет.

- То есть это адекватная подмена сейчас?

- Да, да, конечно.

- Какой рисунок игры вы здесь видите, учитывая, что команда находится в зоне переходных матчей? Наверное, это должно добавлять эмоций к тому, что делается на поле?

- Посмотрим, матч покажет, как игра будет складываться. Но нам нужно добиваться любого положительного результата, а там посмотрим. Будет возможность, конечно, будем идти в атаку. Нам очень важно будет сохранять баланс в сегодняшнем матче.

- Какие, может быть, слабости «Динамо», которое также нечасто побеждает, вы бы отметили?

- Мы хорошо подготовились к матчу и разобрали игру «Динамо». Сейчас некорректно, конечно, говорить о слабостях. Посмотрим, как у нас получится сегодня реализовать то, что мы задумали.

- Это тот тур, когда вы можете оказаться в зоне прямого вылета. Насколько это давит на команду?

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- Да я не сказал бы, что это давит. Просто хотел бы показать яркий футбол и добиться положительного результата. Болельщики заждались побед, и мы сами хотим выиграть.