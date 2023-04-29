Мостовой: «Многие бросаются словами в адрес Йокановича, но он же на поле сам не выходит»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» потерпело поражение от «Факела» (0:2).

Эксперт отметил, что удручает то, почему в такую дату столичный клуб не смог порадовать своих болельщиков. По его мнению футболисты должны винить себя, а не главного тренера.

«Многие бросаются словами в адрес Йокановича, но он же на поле сам не выходит. Он вас тренирует, а вы должны выходить и доказывать! При чём он тут?», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Динамо» в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице.