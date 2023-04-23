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Агент сообщил, что Тюкавин может сыграть с «Факелом»

23 Апреля 2023 • 21:27 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о состоянии футболиста. Напомним, 20-летний форвард пропустил игру против «Зенита» (1:3) из-за ангины.

«Тюкавин восстанавливается. Все под контролем медслужбы «Динамо». Температура спала. Горло побаливает. Он расстроился, что не сыграл с «Зенитом». Но 39.9 температура. В идеале он может успеть восстановиться к «Факелу». Но я не врач», — цитирует Сафонова Rusfootball.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 32 матча с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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ДИНАМО МОСКВА ФАКЕЛ
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