Агент сообщил, что Тюкавин может сыграть с «Факелом»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о состоянии футболиста. Напомним, 20-летний форвард пропустил игру против «Зенита» (1:3) из-за ангины.

«Тюкавин восстанавливается. Все под контролем медслужбы «Динамо». Температура спала. Горло побаливает. Он расстроился, что не сыграл с «Зенитом». Но 39.9 температура. В идеале он может успеть восстановиться к «Факелу». Но я не врач», — цитирует Сафонова Rusfootball.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 32 матча с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.