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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гонгадзе: «Каждый матч для нас, как последний, мы играем для того, чтобы остаться в Премьер-лиге»

28 Апреля 2023 • 22:18 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Факел
окончен

Лучший футболист матча «Динамо» - «Факел» (0:2) Георгий Гонгадзе поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Главный вопрос: как вы это сделали?

- Как мы это сделали? Как победили или как забили? На самом деле вы сами всё видели, мы с первой и до последней минуты больше играли без мяча и терпели в каких-то моментах. Выбежали в контратаку и забили, заработали пенальти и победили.

- Вы так ярко начали второй тайм, такая атака получилась. Это «Динамо» не включилось, или вы  в перерыве установку получили?

- Мы получили установку от главного тренера, что нужно терпеть, в нужный момент вылететь и реализовать свой момент в контратаке. У нас это получилось.

- Возможно, ключевой момент - это незасчитанный гол Захаряна. Каким вы его видели на поле?

- На самом деле да, кажется, что реально был фол.  Мне кажется, судья принял правильное решение.

- Вопрос: почему «Факел» не играет так более-менее постоянно, как сегодня в первом тайме или в части первого?

- Наверное, мы нестабильные, у нас не всегда всё получается, поэтому я не знаю, как сказать. Сегодня вот такая игра, приходилось терпеть, мы играли вторым номером, и у нас всё получилось.

- Вас как-то мотивировало то, что в этом туре вы могли оказаться в зоне прямого вылета, если бы вы проиграли, а «Химки» выиграли?

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- Да, конечно, у нас всегда есть мотивация на самом деле. Мы на каждый матч выходим, как на финал. Нам не приходится настраиваться, каждый матч для нас, как последний. Мы играем для того, чтобы остаться в Премьер-лиге, поэтому так.

- После такой победы в гостях, это первая гостевая победа в чемпионате, у вас окрепла уверенность в том, что вы останетесь в РПЛ?

- Конечно, все ребята верят. Мы для этого и работаем, каждый матч мы стараемся побеждать и остаться в этой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Георгий Гонгадзе
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