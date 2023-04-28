Лещенко – о поражении «Динамо»: «Будем разбираться на высшем уровне»

Народный артист России, знаменитый болельщик столичного «Динамо» Лев Лещенко высказался о поражении «бело-голубых» в матче, который был посвящён столетию московского клуба. В нём, напомним, динамовцы потерпели унизительное поражение от аутсайдера РПЛ – воронежского «Факела», 0:2.

«При такой игре невозможно давать о ней комментарии. Не хочу ничего говорить, будем разбираться в причинах на высшем уровне», - цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что московское «Динамо» отметило 18 апреля столетие со дня основания команды. Сегодняшний матч против «Факела» в РПЛ руководство «бело-голубых» решило посвятить этой знаменательной дате, однако порадовать своих болельщиков у игроков команды не получилось.

О том, как проходила сенсационная игра, читайте в нашем обзоре.