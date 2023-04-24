Тарханов назвал главное разочарование нынешнего сезона РПЛ

Известный специалист Александр Тарханов рассказал, какого футболиста считает главным разочарованием нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Экс-наставник «Урала» и других клубов «выделил» полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«То ли несостоявшийся отъезд в «Челси» на Арсена повлиял, то ли почувствовал себя незаменимым и снизил требования... Но сейчас это совершенно не тот Захарян, которым еще недавно все восхищались», - заявил Тарханов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что прошлым летом «Челси» был готов заплатить за полузащитника 15 миллионов евро, но переход не состоялся по техническим причинам.

В текущем сезоне Захарян принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.