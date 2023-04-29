Защитник «Факела» Калинин: «Сегодня залетело, тогда нет»

Защитник «Факела» Игорь Калинин прокомментировал победу своей команды в гостевом матче с «Динамо» (2:0).

«Мы недобрали очки с командами, которые ниже нас или рядом. Сегодня залетело, тогда нет. Не знаю, почему так», - приводит слова Калинина «Матч ТВ».

Спортсмен также сказал, что концентрация не терялась ни на одну секунду до тех пор, пока не прозвучал свисток к окончанию игры, а ощущение победы появилось только после того, как главный арбитр встречи ответил футболисту на вопрос об оставшемся до конца матча времени: «Минута».

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