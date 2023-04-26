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Березовский: «Думаю, Захарян не слишком окреп»

26 Апреля 2023 • 17:40 Комментировать
Динамо Москва
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Факел
28.04 20:00

Тренер сборной Армении Роман Березовский оценил игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Такое выступление ожидаемо. В таком молодом возрасте сложно сразу начать показывать футбол высокого уровня. И держать стабильность. Думаю, Арсен не слишком окреп», — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

По мнению тренера, сейчас Захаряну нужно просто пережить этот непростой момент и встать на правильный путь. Это талантливый футболист, добавил специалист.  

В текущем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и записал на свой счет семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Березовский Арсен Захарян
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