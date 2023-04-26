Яхимович — о Кокорине: «Если ты футболист топового уровня, почему тогда не заиграл в Италии?»

Бывший футболист московского «Динамо» Эрик Яхимович высказался о недовольстве нападающего Александра Кокорина по поводу того, что болельщики «бело-голубых» не считают его легендой клуба.

«Кокорину нужно нос подопустить. Талант у него, безусловно, был. На протяжении карьеры ему везло. А теперь на Кипре он вдруг возомнил о себе. Если ты футболист топового уровня, почему тогда не заиграл в Италии?» — цитирует Яхимовича Rusfootball.

Напомним, 32-летний Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2016 год. Однако летом 2013 года футболист перебрался в «Анжи» за 19 миллионов евро, но спустя месяц вернулся в столичный клуб. За это время нападающий провел 203 матча и забил 50 голов.