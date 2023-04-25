Силкин считает, что Кокорин не сделал ничего особенного для того, чтобы считаться легендой «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, что экс-футболисты московского клуба Люк Уилкшир и Матьё Вальбуэна считаются легендами «Динамо», а некоторые российские футболисты, в том числе и он сам, нет.

Силкин подчеркнул, что хоть Кокорин и является талантливым футболистом, он не считает легендами «Динамо» ни его, ни Уилкшира, ни Вальбуэна, так как эти игроки не смоги принести «бело-голубым» титулы.

«Александр талантливый футболист, конечно, но что он сделал для того, чтобы считаться легендой «Динамо»? Да, на определённом этапе он ярко играл, при мне он вытеснил Фёдора Смолова из основного состава. Тогда он хотел, рвал и метал. Поэтому я его и ставил», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что за «Динамо» Кокорин выступал с 2008 по 2013 год, а также с 2013 па 2015. Кроме того, в карьере нападающего были «Сочи», «Зенит», «Спартак» и «Фиорентина». Итальянскому клубу 32-летний россиянин принадлежит с января 2021 года. За кипрский «Арис» Кокорин выступает на правах аренды.