Широков: «Кокорин – знаковый игрок «Динамо», но нападающий должен забивать больше»

Бывший российский футболист, а ныне функционер Роман Широков порассуждал о недавних словах Александра Кокорина.

Ранее бывший форвард «Динамо» возмутился тем, что в «Динамо» легендами клуба считают легионеров, таких как Матьё Вальбуэна и Люк Уилкшир, но не его.

«Безусловно, он знаковый игрок для «Динамо», однако если Саша полагает, что забить 50 голов в 200 матчах – это хорошо для нападающего, то я так не считаю», - цитирует Широкова «Чемпионат».

Ранее на слова российского форварда отреагировал бывший футболист Андрей Канчельскис.