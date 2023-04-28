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Роберто Фернандес: «К сожалению, не хватило чуть характера»

28 Апреля 2023 • 22:23 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Факел
окончен

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (0:2).

- В чем главная причина поражения?

- Нельзя сказать, что не доработали или что-то в этом роде, но, может быть, не хватило чуточку характера. Тем не менее, мы сделали все возможное, но, к сожалению, так получилось, что проиграли.

- В связи с тем, что клуб отмечается столетие, были ли дополнительные эмоции? Какие эмоции сейчас из-за того, что команда проиграла в такой день?

- Конечно, очень хотели выиграть в такой день, день столетия, но, к сожалению, не хватило чуть характера.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роберто Фернандес
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