Йоканович: «Команда «Факел» - очень конкурентная, она такая кусачая»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- По статистике при оборонительных стандартах «Динамо» много пропускает, при том что «Факел» - одна из команд, которая очень много забивает на стандартах. Как вы учитывали этот фактор при подготовке к игре?

- Да, конечно, мы анализируем, но тоже работаем и не стоим на месте. Надо сказать, что более того, команда «Факел» - очень серьезная, и если вспоминать игру первого круга, то как раз таки «Факел» очень хорошо себя проявил в этом аспекте игры, забив нам гол с углового и после аута.

- Сегодня «Динамо» красочно отмечает свое столетие. Является ли это каким-то эмоциональным фактором, который вы обсуждаете перед игрой в раздевалке?

- В первую очередь нам предстоит сегодня сконцентрироваться на той работе, которую нам предстоит проделать, мы знаем, что у нас сегодня будет достаточно сложная игра. Команда «Факел» - очень конкурентная. Она такая кусачая. Также я хотел бы поздравить всех причастных, всех болельщиков общества «Динамо» с этим грандиозным праздником. Но в то же время мы должны быть готовы выйти на поле с мыслями об игре.