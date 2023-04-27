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Агент Агузаров: «Кокорин и близко не футболист уровня Вальбуэна»

27 Апреля 2023 • 11:41 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Известный футбольный агент Алан Агузаров отреагировал на слова бывшего нападающего «Динамо» Александра Кокорина.

Напомним, в интервью журналисту Нобелю Арустамяну 32-летний футболист, в настоящее время выступающий за кипрский «Арис», выразил несогласие с тем, что легендами «Динамо» считаются австралийский защитник Люк Уилкшир и французский полузащитник Матьё Вальбуэна, а не российские футболисты, сделавшие для клуба гораздо больше.

«При всём уважении к Кокорину, не берусь отвечать за этап проведённый в «Динамо», но, в целом, он конечно и близко не футболист уровня Вальбуэна», — приводит слова Агузарова «Спорт-Экспресс».

В общей сложности за «Динамо» Кокорин провёл 203 матча, в которых забил 50 голов и отдал 26 результативных передач. На счету Вальбуэна шесть мячей и 17 передач в 40 встречах в футболке «бело-голубых».  

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Динамо Москва Александр Кокорин Матье Вальбуэна Алан Агузаров
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