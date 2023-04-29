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Мир, дружба – «Динамо» опубликовало совместное фото Шунина и Скопинцева

29 Апреля 2023 • 01:45 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Факел
окончен

Пресс-служба футбольного клуба «Динамо» выложила совместное фото игроков команды Антона Шунина и Дмитрия Скопинцева после матча с «Факелом» (0:2).

«Мы - команда! Трудности преодолеем!» - написано под фотографией.

Напомним, во время игры между московским и воронежским коллективами между вратарём и защитником «бело-голубой» команды произошла стычка.

Теперь же, судя по всему, конфликта больше нет.

Следующий матч динамовцы проведут на выезде против подмосковных «Химок» шестого мая. Главный арбитр встречи даст свисток к началу противостояния в 14:00.

В данный момент «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Дмитрий Скопинцев
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