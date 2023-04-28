«Факел» забил гол в ворота «Динамо»

В матче 25-го тура РПЛ с «Факелом» «Динамо» празднует столетний юбилей. «Бело-голубые» ничего не могут сделать с обороной противника, более того, на 49-й минуте коллектив из Воронежа повёл. С левого фланга последовал длинный навес на дальний край штрафной, тут же сильный прострел к 11-метровой отметке, где недоработали опорные полузащитники, и Георгий Гонадзе без помех расстрелял ворота динамовцев. Счет стал 1:0.

«Факел» настигает «Пари НН» на 13-м месте, соперник идет шестым. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.