Канчельскис: «Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового — потом говори что-то»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что экс-наставник ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий сейчас менее востребован, чем знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой, ранее никогда не работавший тренером в клубах РПЛ.

Канчельскис заявил, что мнение Мостового гораздо более авторитетно, чем точка зрения Слуцкого, который сам на высоком уровне в футбол никогда не играл.

«Мостовой более востребован, чем Леонид — с ним никто не хочет общаться. Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового — потом говори что-то. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и ещё что-то зачем-то высказываешь», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент Слуцкий находится без клуба. Последним местом работы 51-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Также в тренерской карьере Слуцкого были ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Халл Сити», «Витесс» и национальная сборная России.