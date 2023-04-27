Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового — потом говори что-то»

27 Апреля 2023 • 10:02 Комментировать (2)
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что экс-наставник ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий сейчас менее востребован, чем знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой, ранее никогда не работавший тренером в клубах РПЛ.

Канчельскис заявил, что мнение Мостового гораздо более авторитетно, чем точка зрения Слуцкого, который сам на высоком уровне в футбол никогда не играл.

«Мостовой более востребован, чем Леонид — с ним никто не хочет общаться. Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового — потом говори что-то. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и ещё что-то зачем-то высказываешь», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент Слуцкий находится без клуба. Последним местом работы 51-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Также в тренерской карьере Слуцкого были ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Халл Сити», «Витесс» и национальная сборная России.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Александр Мостовой Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
27 Апреля 2023 в 10:10
Слуцкий без Гинера даже не тренер)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Апреля
11:11 · Россия. Премьер-лига
Батчи: «Краснодар» должен учиться на своих ошибках»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Быстров - о дерби ЦСКА - «Локомотив»: «Одна команда возила другую, но недовозила»
10:52 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на нежелание «Вест Хэма» платить за Влашича
10:39 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о контракте Смолова
10:37 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что «Спартак» обыграет «Ростов»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о будущем Одоевского в «Зените»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Бразильские страсти с русским акцентом
10:12 · Россия. Премьер-лига
Рыбус высказался о своём возможном уходе из «Спартака»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового — потом говори что-то» 2
09:29 · Россия. Премьер-лига
Семак — об игре Ренана: «Мы прекрасно понимали — ошибки будут»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Бабаев сообщил, что официальных предложений от клубов из Европы по Карраскалю ЦСКА не поступало
08:18 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Чем больше сильных команд в РПЛ, тем лучше»
08:13 · Россия. Премьер-лига
Семак: «В качестве игры «Спартак» не потерял»
26 Апреля
23:25 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поделился ожиданиями от матча «Ахмат» - ЦСКА
23:11 · Россия. Премьер-лига
Бышовец раскритиковал нападение ЦСКА в весенней части сезона
Все новости
Рекомендуем