Гранат: «Динамо» обязано побеждать «Факел»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» примут на своём поле «Факел».

По мнению эксперта, динамовцы обязаны обыгрывать гостей из Воронежа, так как команда продолжает сохранять шансы на попадание в тройку призёров.

«Динамо» обязано побеждать завтра «Факел». Тем более в последних матчах были неудачи, можно сделать подарок болельщикам на юбилей. Легко точно не будет, потому что «Факелу» отступать некуда. У воронежцев есть мотивация, характер, они бойцы», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Факел» состоится завтра, 28 апреля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

На данный момент «бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от третьего «Спартака» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по шесть матчей.