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Защитник «Динамо» Нгамалё покинул поле из-за травмы

28 Апреля 2023 • 20:55 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Факел
2-й тайм

Защитник столичного «Динамо» Муми Нгамалё получил травму во время сегодняшнего матча «бело-голубых» против воронежского «Факела». Футболист столкнулся на поле с игроком гостей Игорем Калининым на 33-й минуте игры.

Хромая, игрок обороны покинул поле «ВТБ Арены» и сразу ушел в подтрибунное помещение. Заменил легионера молодой Ярослав Гладышев.

Напомним, счет в матче между командами до сих пор не открыт. Следите за развитием событий благодаря текстовому онлайну от портала LiveResult.ru. Позади первый тайм противостояния.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Муми Нгамалё
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