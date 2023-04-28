Защитник «Динамо» Нгамалё покинул поле из-за травмы

Защитник столичного «Динамо» Муми Нгамалё получил травму во время сегодняшнего матча «бело-голубых» против воронежского «Факела». Футболист столкнулся на поле с игроком гостей Игорем Калининым на 33-й минуте игры.

Хромая, игрок обороны покинул поле «ВТБ Арены» и сразу ушел в подтрибунное помещение. Заменил легионера молодой Ярослав Гладышев.

Напомним, счет в матче между командами до сих пор не открыт. Следите за развитием событий благодаря текстовому онлайну от портала LiveResult.ru. Позади первый тайм противостояния.