Мостовой: «Такое чувство, что юбилей был у «Факела», а не у «Динамо»

Российский специалист Александр Мостовой прокомментировал поражение «Динамо» от «Факела» (0:2).

«Игра «Динамо» - просто безобразие. Как можно проиграть в такой день? Просто не понимаю, это кошмар. Такое чувство, что юбилей был у «Факела», а не у «Динамо». Просто безобразие. Наверное, с Йокановичем будут прощаться. Так нельзя играть», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Следующий матч «бело-голубые» проведут на выезде, их соперником станут подмосковные «Химки», которые, как и воронежский коллектив, борются за право сохранения прописки в элитном дивизионе российского футбола.

За 25 матчей динамовцам удалось набрать 39 очков, что на текущий момент позволяет им находиться на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.