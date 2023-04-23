Кобелев: «Регрессируют все игроки «Динамо», не только Смолов»

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал неудачу клуба в матче двадцать четвертого тура российского чемпионата - бело-голубые проиграли в выездном матче «Зениту». Кобелев уже обсуждал регресс футболистов команды, но, по его мнению, Федор Смолов также постепенно сдает.

- Смолов — футболист, который может протащить мяч и пробить издалека. Плюс Федор пропустил несколько матчей из-за травмы, поэтому он только набирает форму. Все игроки «Динамо» регрессируют, не только Смолов, - цитирует слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Динамо» сразится в домашних условиях с «Факелом».