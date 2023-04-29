В «Динамо» высказались о будущем Йокановича

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем главного тренера команды Славиши Йокановича после поражения «бело-голубых» от «Факела» (0:2) в матче 25-го тура РПЛ.

«Наши внутренние вопросы мы не раскрываем. Славиша Йоканович — наш главный тренер. Матч мы проиграли, чему очень недовольны», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Отметим, что прошедшая игра была приурочена к столетнему юбилею московского клуба. После этого поражения «бело-голубые» остались на шестом месте турнирной таблицы российского чемпионата с 39 очками в своём активе. «Факел» же продолжил занимать 14-ю строчку, набрав 21 балл.