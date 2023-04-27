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Булыкин – о «Динамо» в матче с «Факелом»: «Нужно выходить и показывать, кто в доме хозяин»

27 Апреля 2023 • 18:27 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
Через 23 ч. 52 мин.

Известный российский специалист Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от предстоящей игры «Динамо» - «Факел».

«[Динамовцам] нужно выходить и показывать, кто в доме хозяин - выигрывать и делать подарок всем болельщикам», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

По словам специалиста, празднование столетнего юбилея должно стать особым фактором для «бело-голубых» в плане самоотдачи на поле, что может вылиться в интересный футбол.

Воронежцы же, в свою очередь, будут биться за положительный результат не для того, чтобы «насолить» динамовцам, а для того, чтобы продолжить цепляться за место в следующем розыгрыше РПЛ, заключил эксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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ДИНАМО МОСКВА ФАКЕЛ
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