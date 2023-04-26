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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой — об игре Захаряна: «Соперники знают, как против него действовать»

26 Апреля 2023 • 11:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, сейчас 19-летний футболист переживает спад. Мостовой отметил, что на такую игру Захаряна могли повлиять сразу несколько факторов, в том числе и то, что полузащитник стал для соперников более предсказуем.

«История с «Челси» сто процентов повлияла на него. Но уже ведь прошло много времени, можно было и собраться. Сейчас он игрок основы, вызывается в сборную, к нему все привыкли. Соперники знают, как против него действовать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, прошлым летом Захарян был близок к переходу в лондонский «Челси», однако сделка сорвалась в последний момент из-за технических сложностей, которые были связаны с переводом денег.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «Динамо» 31 матч, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой Арсен Захарян
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