Мостовой — об игре Захаряна: «Соперники знают, как против него действовать»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, сейчас 19-летний футболист переживает спад. Мостовой отметил, что на такую игру Захаряна могли повлиять сразу несколько факторов, в том числе и то, что полузащитник стал для соперников более предсказуем.

«История с «Челси» сто процентов повлияла на него. Но уже ведь прошло много времени, можно было и собраться. Сейчас он игрок основы, вызывается в сборную, к нему все привыкли. Соперники знают, как против него действовать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, прошлым летом Захарян был близок к переходу в лондонский «Челси», однако сделка сорвалась в последний момент из-за технических сложностей, которые были связаны с переводом денег.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «Динамо» 31 матч, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.