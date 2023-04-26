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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис объяснил, почему Захарян и Пиняев не уедут в Европу

26 Апреля 2023 • 20:46 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переезде российских футболистов в Европу.

«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше. Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в Европе?» — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Арсен Захарян и Сергей Пиняев сейчас никуда не уедут, потому что у них здесь хорошие контракты, но это выбор каждого — заработать или поиграть в настоящий футбол.

В текущем сезоне Пиняев провел 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал три ассиста. На счету Захаряна четыре мяча и семь результативных передач в 31 игре за «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Андрей Канчельскис Сергей Пиняев Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Ando Loko
26 Апреля 2023 в 20:52
Ну... давайте теперь по факту: станут ли Пиняев и Захарян великими? Получат многомиллионные контракты от спонсоров и топ-клубов?
Футболисты делятся на тех, кто о деньгах не думает после карьеры (топы, с кучей контрактов от рекламщиков) и те, кому не суждено стать топ-звездами и иметь кучу контрактов. Вторые делают адекватный и правильный акцент на деньгах.
Нужно успеть накопить. Ну вот поиграли Мостовой и Канчелькис в Европах, а дальше? Никому сейчас не нужны, работы толком для них нет.
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