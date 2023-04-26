Канчельскис объяснил, почему Захарян и Пиняев не уедут в Европу

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переезде российских футболистов в Европу.

«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше. Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в Европе?» — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Арсен Захарян и Сергей Пиняев сейчас никуда не уедут, потому что у них здесь хорошие контракты, но это выбор каждого — заработать или поиграть в настоящий футбол.

В текущем сезоне Пиняев провел 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал три ассиста. На счету Захаряна четыре мяча и семь результативных передач в 31 игре за «Динамо».