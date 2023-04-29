Гранат: «Славиша просто не справляется с работой»

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал последние неутешительные результаты клуба. Он не сомневается в том, что все происходящее приведет к отставке главного тренера - Славиши Йокановича. По словам Граната, он не справляется с возложенными на него задачами.

-Всё идет к тому, что Йоканович в конце сезона покинет клуб. Все, что происходит, так или иначе, виноват тренер. Дело ни в ком не менталитете. Славиша просто не справляется со своей работой, - цитирует слова Граната Sport24.

Напомним, что накануне московское «Динамо» проиграло воронежскому «Факелу», пропустив два мяча.