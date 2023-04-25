Булыкин: «Для российского футбола Кокорин — легендарная личность»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова игрока «Ариса» Александра Кокорина.

Напомним, в интервью журналисту Нобелю Арустамяну Кокорин заявил, что есть немало российских футболистов, сделавших для «Динамо» больше, чем австралиец Люк Уилкшир и француз Матьё Вальбуэна, но легендами клуба почему-то считаются именно легионеры.

«Для российского футбола Кокорин — легендарная личность, а болельщики сами выбирают, кого любить, а кого нет», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В общей сложности Кокорин провёл за «Динамо» 203 игры, забил 50 голов и отдал 26 результативных передач. С января 2021 года нападающий принадлежит итальянской «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды.

В текущем сезоне Кокорин провёл за кипрскую команду 26 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.