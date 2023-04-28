Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не приехал на матч «Динамо» - «Факел» (0:2). Ранее сообщалось о том, что известный хоккеист посетит данное противостояние, приуроченное к столетию динамовцев.

«Бело-голубые» сегодня не сумели порадовать своих болельщиков положительным результатом, празднование столетнего юбилея сорвалось поражением от воронежского коллектива. За два тайма «бело-голубые» не сумели забить в ворота «Факела» ни одного гола, зато в свои за вторые 45 минут пропустили дважды.

Как итог, «Динамо» упустило возможность войти в пятёрку лучших команд чемпионата России, как минимум, до следующего тура.