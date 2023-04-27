В «Динамо» сообщили о переговорах с Овечкиным по поводу его возможного участия в товарищеском матче

Известный российский хоккеист Александр Овечкин может принять участие в одном из товарищеских матчей футбольного «Динамо», который пройдёт ближайшим летом. Об этом рассказал генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров.

«Александр Овечкин летом может сыграть за «Динамо» в товарищеском матче. Работаем с ним», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Напомним, что летом прошлого года нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принял участие в товарищеском матче «бело-голубых» против «Амкала» (5:0) и даже сумел отметиться в нём забитым мячом.

После 24 туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут завтра, 28 апреля, против «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.