Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о неудачах «бело-голубых» и матче с «Факелом».

- Такой результат матча – это неожиданность для вас?

- Результат неожиданный, конечно. Тем более у клуба юбилей, и на матч пришло много народу, при таком-то сопернике. Думали, что «Факел» москвичи обыграют, тем более, матч был домашним.

- Почему «Динамо» играло так беззубо?

- Не могу упрекнуть ребят, что не хотели. Они старались, пытались, но в атаке сыграли очень плохо. Ну и в обороне проблемы как были, так и остались.

- Как объясните игру Кутицкого рукой, приведшую к пенальти, когда рядом не было игроков соперника?

- Он не играл рукой целенаправленно. Это молодой парень, не думаю, что он специально играл рукой. Он прыгал, рука осталась сзади, и в нее попал мяч. Сзади у него не было ни одного футболиста соперника. Он не сориентировался, не оглянулся, хотя времени было достаточно. А надо крутить головой на 360 градусов. Иначе случаются такие ситуации.

- Стычку между Шуниным и Скопинцевым как прокомментируете? Шунин зря распустил руки?

- Это было неожиданно для меня. Там, конечно, имела место грубейшая ошибка Скопинцева – из-под него пошел удар головой. «Факел» мог третий мяч забивать. Шунин здорово выручил в том моменте. Я еще раз убедился в том, что Дмитрий – это не игрок обороны. Это больше футболист средней линии поля, поэтому навыка игры в штрафной ему не хватает. А что касается Шунина, команда проигрывала 0:2, при таком скоплении болельщиков. Вот Шунин и взбрыкнул. Он прав в своих претензиях. Единственное, никто не дает игроку права распускать руки. Здесь можно упрекнуть Антона. Если на поле выходит команда, то все должны быть вместе. После матча Фомин сказал, что в команде вес нормально и нет никаких проблем. Но после таких эпизодов задумаешься.

- Думаете, что в команде нездоровая атмосфера, если происходят такие эпизоды?

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- Значит, внутри действительно не все так хорошо.

- «Динамо» на медали больше не претендует?

- Осталось пять туров. Почему-то мне в голову пришла мысль, что будет повторение прошлого сезона, когда концовку команда провалила. Пошла череда поражений. Сейчас что-то похожее происходит. Хочется надеяться, что «Динамо» не бросит играть, а продолжит борьбу за медали. Понятно, что сделать это будет сложно. Соперников по концовке сезона не помню, но точно еще играть с «Локомотивом». Надо собраться.

- Йокановича после сезона надо убирать?

- Как тренеру, мне жаль этого парня. Понятно, что руководство хотело в год столетия клуба завоевать медали или выиграть Кубок России. И после того, как в Кубке был обыгран «Зенит», шансы на выигрыш этого трофея имелись. Да и клуб заявляя, что основную ставку делает именно на этот турнир. Но и там не получилось. Так что руководство может быстро отреагировать на неудачи команды. Может быть, уже и ищут нового специалиста.

- Вы допускаете, что Йоканович не доработает до конца сезона?

- Да нет, до конца чемпионата он доработает. Иначе будет просто посмешище. За пять туров до конца чемпионата убирать тренера нет смысла. Тем более новому наставнику надо будет еще разобраться во всем. Пока он будет это делать, уже чемпионат закончится. Думаю, что только по итогам сезона будут решать вопрос с тренером, потому что в год столетия задачи перед командой стояли высокие. Но я читал после матча высказывания руководства клуба. Оно недвусмысленно дало понять, что после сезона Йокановича может уже не быть в команде.

Елена Григорьевская